Пригожин поддержал Долину после премьеры песни о Вале Карнавал

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал певицу Ларису Долину после выхода ее песни «Мурашки по коже», записанной при участии Давинчи. В ней народная артистка России исполнила строчку «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». Вероятно, она адресована молодой тиктокерше и певице Вале Карнавал, с которой у Долиной ранее случился конфликт.

«Я согласен с этим высказыванием. Лариса Долина имеет право на самовыражение в такой форме. Очень даже веселые строчки звучат в новой композиции. Разве вы хотите есть резиновый бургер? Или чтобы вас оперировали резиновыми ножницами? Мы должны подражать тем, кто имеет отношение к профессии, — подчеркнул продюсер. — Не могу сказать, что полностью поддерживаю полемику с детьми. Но так сложилась ситуация в медийном пространстве. Сегодня в общественном сознании модно вести разговоры таким образом».

Долина и Карнавал поссорились на съемках одного из выпусков шоу «Музыкалити», который вышел на YouTube в апреле этого года. Тогда народная артистка раскритиковала тиктокершу за отсутствие музыкального образования и неумение петь.