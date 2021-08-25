Долина высмеяла тиктокершу Валю Карнавал в новом клипе

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню «Мураши по коже», записанную при участии группы «Давинчи». В ней исполнительница резко высказалась о тиктокерше и певице Вале Карнавал, с которой у нее ранее случился конфликт.

В своем куплете Долина исполнила следующие строчки: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». Кроме того, в клипе на песню певица держит в руках укулеле, подаренное ей Карнавал.

Лариса Долина и Валя Карнавал поссорились на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». После прослушивания песни молодой певицы народная артистка заявила, что та не имеет академического музыкального образования — и поэтому не попадает ни в одну ноту. Впоследствии поклонники Карнавал затравили ее в социальных сетях.