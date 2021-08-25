Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мамаев рассказал о шансах вернуться в сборную России 05:15
СМИ: двое членов Конгресса прилетели в Кабул, не уведомив власти США 05:14
В Минэкономразвития объяснили, как планируют обогнать ЕС по сокращению вредных... 04:59
Спасатели обеспечат экологическую безопасность при подъеме рухнувшего... 04:51
Продюсер скандального ток-шоу перешел на «Матч ТВ» 04:37
СМИ: Байден получил «неубедительный» отчет разведки о происхождении... 04:32
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в последнюю неделю лета 04:32
Стало известно, сколько в месяц получал Газизов в «Спартаке» 04:18
Минобороны: испытания российских дронов-самоубийц начнутся в конце года 04:01
В Хабаровском крае во время сплава пропали четыре туриста 03:51

Канье Уэст готовится сменить имя

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Matt Sayles/Invision/AP

Американский рэпер Канье Уэст подал документы, чтобы официально сократить свое имя до своего давнего прозвища Ye, пишет TMZ.

По данным издания, музыкант, чье полное имя Канье Омари Уэст, подал документы Лос-Анджелесе — а «в Калифорнии, если нет доказательств, что смена имени предназначена для совершения мошенничества или других махинаций… судья одобрит это».

«Это немного странно, учитывая, что он проявлял гордость за свое семейное наследие и даже нередко называл себя — как лично, так и в песнях — Мистер Уэст», — говорится в статье.

«Ye» — давнее прозвище Уэста, а также название восьмого сольного альбома музыканта, вышедшего в 2018 году.

Издание также отмечает, что у телезвезды Ким Кардашьян, подавшей на развод с Канье Уэстом, все еще часть фамилии супруга (Kimberly Noel Kardashian West).

Ранее стало известно, что Канье Уэст завершил двухмесячный роман с моделью Ириной Шейк.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Воевать с талибами* будут только американцы, последнее слово в G7 — за ними»
Итоги экстренного онлайн-саммита «Большой семерки» по «Талибану*»
Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Он обвинил в этом Зеленского
В партии Порошенко заявили, что его облил зеленкой «провокатор с Банковой»
«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»
Стали известны подробности нападения санитаров на жительницу Ярославля
CNN: США не смогут вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев
Эксперты рассказали, какие соцсети мошенники взламывают чаще всего
Опубликовано видео инцидента с семьей ребенка-аутиста в московском метро
В Хабаровском крае во время сплава пропали четыре туриста
Новости и материалы
Мамаев рассказал о шансах вернуться в сборную России
СМИ: двое членов Конгресса прилетели в Кабул, не уведомив власти США
В Минэкономразвития объяснили, как планируют обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов
Спасатели обеспечат экологическую безопасность при подъеме рухнувшего на Камчатке Ми-8
Продюсер скандального ток-шоу перешел на «Матч ТВ»
СМИ: Байден получил «неубедительный» отчет разведки о происхождении COVID-19
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в последнюю неделю лета
Стало известно, сколько в месяц получал Газизов в «Спартаке»
Минобороны: испытания российских дронов-самоубийц начнутся в конце года
Депутат заявил, что Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров
Эксперты предсказали «победу» криптовалют над наличными
Комментатор сравнил главу РФС с российским императором
Тренер «Шахтера» заявил, что «Монако» — это не только Головин
Арсенал армейской авиации РФ пополнит многоцелевая управляемая ракета
Эскизный проект «водородной» ракеты «Ангара» планируют завершить в этом году
Мамаев рассказал о своей первой встрече с Семиным
Президент «Ниццы» обвинил игрока «Марселя» во лжи из-за фото повреждений
Официант выиграл дело о несправедливом увольнении из-за отрыжки босса
Все новости
Помощь военным и как можно больше детей. Главное из речи Путина на съезде ЕР
Путин предложил выплатить всем военным по 15 тыс. руб.
«У него получилось пройти через все: секс, наркотики и рок-н-ролл»
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Старт Паралимпиады: онлайн первого дня соревнований. LIVE
Паралимпиада. Первый день. ОНЛАЙН
Только 20% россиян готовы пойти на курсы ради смены работы
Треть россиян не хотят сами платить за курсы повышения квалификации
«В ней нет смысла»: что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2»
Эксперт назвал дату первых поставок газа в ЕС по «Северному потоку — 2»
Бу Андерссон заводит узбекский автопром
Бывшего главу «АвтоВАЗа» и «Группы ГАЗ» забрали в UzAuto Motors
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
40 лет спустя: как сложилась судьба выжившей в авиакатастрофе 1981 года
Режиссер рассказала, как уговорила Савицкую на съемку фильма об авиакатастрофе
«Обеление рынка»: как власти будут снижать стоимость перевозок
Эксперты ожидают, что госсубсидии на транспорт снизят цены продуктов
«Ёкарный бабай, она в столовую пошла?»: россияне раскритиковали модель Zara
Россияне негативно отнеслись к бодипозитивной рекламной кампании Zara
Синдром первоклассника: как настроить ребенка на учебу после каникул
Эксперты посоветовали готовить детей к школе в игровой форме
«Украине удалось доказать, что она — не Россия. Если это достижение»
Как Украина отметила 30 лет без СССР
«Оскорбляет и церковь, и коммунистов»: что не так с новым гербом Благовещенска
На проекте герба Благовещенска соседствуют священник и символ Октябрьской революции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях