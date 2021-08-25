Канье Уэст готовится сменить имя

Американский рэпер Канье Уэст подал документы, чтобы официально сократить свое имя до своего давнего прозвища Ye, пишет TMZ.

По данным издания, музыкант, чье полное имя Канье Омари Уэст, подал документы Лос-Анджелесе — а «в Калифорнии, если нет доказательств, что смена имени предназначена для совершения мошенничества или других махинаций… судья одобрит это».

«Это немного странно, учитывая, что он проявлял гордость за свое семейное наследие и даже нередко называл себя — как лично, так и в песнях — Мистер Уэст», — говорится в статье.

«Ye» — давнее прозвище Уэста, а также название восьмого сольного альбома музыканта, вышедшего в 2018 году.

Издание также отмечает, что у телезвезды Ким Кардашьян, подавшей на развод с Канье Уэстом, все еще часть фамилии супруга (Kimberly Noel Kardashian West).

Ранее стало известно, что Канье Уэст завершил двухмесячный роман с моделью Ириной Шейк.