Супермена в комиксах заменят его сыном-геем

Издательство DC перестанет выпускать комиксы о Супермене Кларке Кенте. Об этом во время стрима на Youtube-канале ComicArtistPro Secrets сообщил бывший художник компании Итан Ван Скивер. По его словам, традиционного Супермена на страницах комиксов сменит его сын Джонатан Кент, который является геем.

«Кларк Кент, я полагаю, отправится на покой. DC заменит его на Джонатана Кента, а позже анонсируют, что этот персонаж — гей. Получается, что новый Супермен — гей,» – сказал Скивер.

Согласно художнику, у DC возникли разногласия с наследниками авторских прав на оригинального Супермена — родственники создателей Кларка Кента посчитали, что компания им не доплачивает.

В самом издательстве слова Скивера пока не комментировали.

Ранее в этом году авторы DC представили другого ЛГБТ-персонажа, это произошло на страницах комикса «Бэтмен: Городские легенды». В нем напарник главного героя Робин осознал свою бисексуальность. Фанаты в целом позитивно восприняли каминг-аут, ведь подозрения о его нетрадиционной сексуальной ориентации ходили уже не первый год.