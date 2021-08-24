Умерла народная артистка России Наталья Исаева

Скончалась народная артистка России Наталья Исаева. Актриса ушла из жизни на 61-м году жизни в результате болезни. Об этом сообщили в Кировском драматическом театре.

«Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Наталья Исаева начала играть на театральной сцене в 1983 году после окончания Свердловского театрального училища.

Помимо театральной сцены, Исаева в течение десяти лет занимала пост главы отделения Союза театральных деятелей Кирова. В 2012 году ей присвоили звание «Народный артист Российской Федерации».

Также актриса занималась с молодыми артистами, вела занятия по технике речи, сотрудничала с образовательными организациями, а также помогала открыть театральный музей.

Дата и место прощания с Исаевой пока не известны.