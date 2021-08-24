Элизабет Олсен поддержала Скарлетт Йоханссон на фоне скандала с Disney

Американская актриса Элизабет Олсен в беседе с изданием Vanity Fair прокомментировала судебный иск ее коллеги Скарлетт Йоханссон к студии Disney.
Исполнительница роли Ванды Максимофф/Алой Ведьмы в проектах киновселенной Marvel завила, что Йоханссон имеет право на поддержку в своей борьбе с Disney.
«Я думаю, что она очень крутая. Когда я прочитала [об иске], то буквально произнесла: «Молодец, Скарлетт», — сказала Олсен.
Ранее сообщалось, что Disney закрывает все проекты с участием Йоханссон.
В июле Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Суть иска заключается в том, что компания выпустила фильм «Черная вдова» на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах. При этом оплата Йоханссон складывается из кассовых сборов фильма, и Marvel гарантировал ей эксклюзивный прокат в кинотеатрах.
В Disney же заявили, что полностью выполнили условия контракта с Йоханссон.