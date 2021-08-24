Элизабет Олсен поддержала Скарлетт Йоханссон на фоне скандала с Disney

Американская актриса Элизабет Олсен в беседе с изданием Vanity Fair прокомментировала судебный иск ее коллеги Скарлетт Йоханссон к студии Disney.

Исполнительница роли Ванды Максимофф/Алой Ведьмы в проектах киновселенной Marvel завила, что Йоханссон имеет право на поддержку в своей борьбе с Disney.

«Я думаю, что она очень крутая. Когда я прочитала [об иске], то буквально произнесла: «Молодец, Скарлетт», — сказала Олсен.

Ранее сообщалось, что Disney закрывает все проекты с участием Йоханссон.

В июле Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Суть иска заключается в том, что компания выпустила фильм «Черная вдова» на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах. При этом оплата Йоханссон складывается из кассовых сборов фильма, и Marvel гарантировал ей эксклюзивный прокат в кинотеатрах.

В Disney же заявили, что полностью выполнили условия контракта с Йоханссон.