Netflix показал трейлер сериала о 24 личностях Билли Миллигана

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального шоу о самом известном человеке с расстройством множественной личности. В ленту «Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана» вошли уникальные кадры допросов американца, фрагменты из новостных телепрограмм того времени, а также рассуждения экспертов о достоверности диагноза.

В конце 1970-х годов Билли Миллигана судили за ограбления и ряд изнасилований. В суде адвокаты утверждали, что их подзащитный является невменяемым, а сами преступления совершали его альтернативные личности, живущие у него в голове. По итогам судебного разбирательства Миллиган был отравлен на лечение в психиатрическую клинику.

Премьера сериала состоится 22 сентября 2021 года.