Модель Саша Лусс сыграет в современной версии «Алисы в стране чудес»

Российская топ-модель и актриса Саша Лусс получила роль Красной Королевы в новой экранизации «Алисы в стране чудес». Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Счастлива поделиться с вами информацией, что сыграю в экранизации-переосмыслении «Алисы в стране чудес». Не могу дождаться, когда вы это увидите», — написала Лусс.

Сюжет фильма «Get Lost» («Потеряйся») лишь частично пересекается с классической версией «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Главной героиней драмы станет современная девушка, которая отправляется в путешествие по Европе. Роль Алисы в ленте исполнит 21-летняя дочь Джона Траволты Элла. Дата премьеры на данный момент не называется.

Саша Лусс получила известность в 2007 году после показа дизайнера Алены Ахмадуллиной. В 2012 году модель снялась для каталога Bohemique. Эти фотографии заметил модельер Карл Лагерфельд, впоследствии он пригласил девушку на показ осенне-зимней коллекции Chanel.

Что касается актерской карьеры, то на счету модели две роли в полнометражных фильмах Люка Бессона — «Валериан и город тысячи планет» и «Анна».