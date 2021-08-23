Netflix выпустил анимационный спин-офф «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix представил аниме «Ведьмак. Кошмар волка».

В картине рассказывается о молодости наставника Геральта из Ривии — Весемира, как он выбрался из нищеты и стал ведьмаком, убивающим монстров за золото. Главному герою предстоит объединиться с ведьмой Тетрой Гилкрест, чтобы найти чудовищ в лесу и снять подозрения со своих товарищей.

В основу сюжета легли книги польского писателя-фантаста, автора популярной фэнтези-саги «Ведьмак» Анджея Сапковского. Сценарием занималась Лорен Шмидт Хиссрих — шоураннер сериала по «Ведьмаку». Режиссером выступил Хан Гван-иль.

Аниме длится 1 час 23 минуты, его персонажей озвучили Тео Джеймс, Грэм Мактавиш, Мэри МакДоннелл, Лара Пулвер и другие артисты. Для русскоязычных пользователей просмотр возможен как в оригинале с субтитрами, так и в профессиональной озвучке.

Ранее Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Ведьмака» — он выйдет 17 декабря.