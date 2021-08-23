Звезду Marvel избили в Ирландии

Неизвестные избили актера Барри Кеогана. Инцидент произошел в ирландском городе Голуэй 22 августа. С серьезными гематомами лица он был доставлен в местную больницу. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, после оказания необходимой медицинской помощи актера отпустили домой. Виновные в избиении пока не найдены. Сам пострадавший никак не комментировал произошедшее.

28-летний Кеоган, уроженец Дублина, известен по ролям в фильмах «Дюнкерк», «Убийство священного оленя» и сериале HBO «Чернобыль». В ноябре этого года на экраны также выйдет блокбастер Marvel «Вечные», в котором он сыграл злодея Друига.