Актер Майкл Кейн пытался не моргать восемь лет

Знаменитый британский актер Майкл Кейн заявил, что во время учебы в школе он течение восьми лет старался не моргать. По словам артиста, это пугало «людей до смерти», так как они думали, что он психопат.

По словам актера, из-за этого у него появилось прозвище - «Змеиные глаза». Об этом Кейн рассказал в интервью британскому таблоиду The Mirror.

Кейн полагал, что этот метод поможет ему выглядеть более убедительно на экране, а узнал он про него из книги «Самоучитель по актерской игре в кино».

Как отмечает издание, подобную технику использовал другой английский актер - Энтони Хопкинс. Это помогло ему вжиться в роль маньяка Ганнибала Лектера в фильме 1991 года «Молчание ягнят». Хопкинс отмечал, что если не моргать, то можно загипнотизировать аудиторию.

Сэр Майкл Кейн ( Морис Джозеф Миклвайт) — английский актер, продюсер и писатель. Он сыграл более чем в ста полнометражных картинах, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов».