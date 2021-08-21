В США заявили о «российской угрозе» в космосе

«Потенциальную угрозу» в космосе для США представляют Россия и Китай, свидетельствуют данные исследования, подготовленного Конгрессом США. Об этом сообщает RT.

«Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах», — говорится в документе.

По данным американских экспертов, Россия, в частности, освоила создание лазеров, микроволнового и ядерного оружия, которое может детонировать в космосе и вызывать электромагнитный импульс. В связи с этим исследователи рекомендовали властям США принять меры для защиты своих спутников.

Ранее глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия в настоящее время является основной военной угрозой для Соединенных Штатов. Он добавил, что Россия добилась достижений в сфере ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок.

Ванхерк также подчеркнул, что Китай и Россия «развили очень продвинутые средства» в сферах космоса и кибернетики.