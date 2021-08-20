Стала известна дата мировой премьеры нового фильма про Джеймса Бонда

Мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится во вторник, 28 сентября 2021 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте бондианы в Twitter.

В публикации говорится, что премьера пройдет в лондонском королевском Альберт-холле.

Также сообщается, что продюсеры ленты Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага появятся на красной дорожке вместе с исполнителем главной роли Дэниэлом Крейгом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что кинокомпания MGM провела переговоры с корпорацией Netflix и компанией Apple о показе своего нового фильма о Бонде на стриминговой платформе. По данным агентства, представители кинокомпании отказались комментировать переговоры, однако заявили, что фильм «не продается».

Изначально мировая премьера картины «Не время умирать» была запланирована на апрель 2020 года, однако на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции ее несколько раз переносили.