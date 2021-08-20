Умер американский художник Чак Клоуз

Известный художник, представитель направления «фотореализм» Чак Клоуз скончался на 82 году жизни в одной из больниц города Ошенсайда, штат Нью-Йорк, сообщает New York Times.

Смерть подтвердил его адвокат Джон Зильберман.

Среди работ Клоуза — портреты экс-президента США Билла Клинтона, современного художника Джо Цукера, скульптора Ричарда Серры и композитора-минималиста Филипа Гласса.

«Гигантские невыразительные лица смотрят на зрителей со смутной загадочностью. На близком расстоянии картины превращаются в пейзажные поля деталей лица, где каждый волос, пора, морщинка и пятно сильно увеличиваются», — пишет издание.

В 1988 году в результате повреждения позвоночника художник оказался парализованным, но продолжал рисовать — в частности, ему удалось восстановить подвижность, используя кисти, привязанные к руке.

Четыре года назад несколько женщин обвинили Клоуса в сексуальных домогательствах к ним в разное время в период с 2005 по 2013 год. Он признал, что откровенно, даже грубо говорил с женщинами об их частях тела, но делал это с целью оценки «как возможных субъектов» — «я признаю, что у меня грязный рот, но мы все взрослые».

В декабре 2013 года Клоузу поставили диагноз болезни Альцгеймера, который в 2015 году был изменен на лобно-височную деменцию. Его невролог Томас Вишневски в одном из интервью сказал, что поведение, в котором был обвинен художник, можно отнести к проявлением болезни.