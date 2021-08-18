Красноярский депутат зачитал Моргенштерна коллегам и попал на видео

Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков обратился к коллегам с предложением обратиться к властям города и региона, чтобы те запретили концерт Моргенштерна, а в качестве пояснения своей позиции зачитал тексты песен певца. Видео его выступления перед коллегами опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Также он считает, что власти должны рекомендовать площадкам отказаться от работы с музыкантом. По его словам, он и другие депутаты предпринимают все возможные меры, чтобы музыкант не выступал перед детьми в городе.

«Коллеги меня поддержали, все члены комиссии до одного, и мы приняли протокольное решение, которое было мною предложено», — сказал Дюков каналу «Подъем».

Мэр Красноярска Сергей Еремин, в свою очередь, заявил, что глава города не может отменять концерты – это не входит в компетенции муниципальных властей. Он не планирует идти на концерт Моргенштерна и не понимает, о чем он поет, однако уверен, что возрастной рейтинг мероприятия 18+ и так не позволит приходить на его концерт детям, как опасаются активисты.

Рэпер Алишер Моргенштерн в этом году и попал в первую тройку самых успешных звезд в России. В то же время суд оштрафовал музыканта на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.