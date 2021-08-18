Умер французский актер Тьерри Лиагр

Французский актер Тьерри Лиагр скончался 17 августа на 69-м году жизни, сообщает BFM со ссылкой на актерское агентство SB Talents.

«Все, кто встречался с ним, не забудут его талант, доброту и смех», — рассказали в агентстве. «Несмотря на впечатляющий послужной список, его смерть вряд ли попадет в заголовки газет, и я хотела бы отдать ему должное. Мы так много смеялись вместе, Покойся с миром, мой Тьерри», — добавляет подруга покойного, актриса Кэтрин Маршал.

Терри Лиагр снялся в фильме «Пришельцы» Жана-Мари Пуаре с Жаном Рено. Он играет Роже, повара в ресторане, где главные герои обедают, попадая в 1992 год.

Также актер играл в картинах «Банзай» с комиком Колюшем, «Суп из капусты» с Луи де Фюнесом, «Новая война пуговиц», «Париж! Париж!».