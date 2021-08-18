Комик Шон Лок умер от рака на 59-м году жизни, пишет «Би-би-си» со ссылкой на агента артиста.

Шон Лок начал свою сценическую карьеру в 1980-х, был стендапером и ведущим артистом британского комедийного шоу «8 из 10 кошек», выходившего с 2005 года, и покинул проект в 2016 году. Активно снимался и в других юмористических шоу.

«Шон был одним из лучших комиков Британии, его безграничная изобретательность, острый ум и абсурдистское великолепие сделали его уникальным голосом британской комедии», — говорит агент. «Шон был для меня кумиром задолго до того, как я сам стал юмористом. Десять лет работы бок о бок ничуть не изменили моего мнения. Невероятный комик и по-настоящему уникальный талант», — говорит коллега Шона Лока по «8 из 10 кошек» Джон Ричардсон.

У артиста остались супруга и трое детей.

В 1990 году у Лока диагностировали рак кожи. Тогда после лечения онкологическое заболевание отступило.