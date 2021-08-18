«Дождитесь десятого»: Вин Дизель — о предпоследнем «Форсаже»

Студия Universal Pictures объявила дату выхода 10-й части блокбастера о гонках «Форсаж», сообщает Entertainment Weekly.

На экраны картина выйдет 7 апреля 2023 года, режиссерское кресло вновь займет Джастин Лин — он снимал 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 9-й фильмы франшизы.

Десятая часть станет предпоследней, ее съемки должны начаться в январе 2020 года, возможно, параллельно со съемками 11-й части. «Просто дождитесь десятого фильма. Скажем так, вы уже знаете, что мы не завершим все линии за один фильм, так что просто представьте, что вас ждет», — говорит исполнитель главной роли и продюсер Вин Дизель.

В фильме также снимутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Сон Ган и Шарлиз Терон. Дуэйна Джонса в новых фильмах не будет.

Девятый фильм франшизы о гонках «Форсаж» вышел на экраны в 2021 году.

Ранее Дэниел Рэдклифф назвал условие съемок в «Форсаже».