Бриджит Бардо припомнили сцену с матадором из-за ее позиции по корриде

Мэр города Безье на юге Франции упрекнул Бриджит Бардо в лицемерии из-за ее негативного отношения к боям быков. Об этом сообщает The Telegraph.

В ответ на то, что Бриджит Бардо выложила постер, осуждающий этот жестокий вид развлечений, мэр города Безье Робер Менар, в котором продолжаются бычьи бои, напомнил ей о том, что она снималась в фильме с матадорами.

«Когда дело касалось матадоров, Бардо не всегда говорила «нет», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Актриса была оскорблена этим комментарием, заявив, что «если бы у нее были связи с матадором, она бы ему вернула уши и хвост», сделав отсылку на традицию отрезать хвост у быка после убийства животного. Менар, узнав о том, что актриса оскорбилась, убрал свой комментарий.

«Коррида — это часть нашей культуры. Я могу понять некоторые аргументы против нее, я сам вегетарианец. Но еще я стараюсь защищать наши культурные традиции. Это у нас в ДНК», — заявил мэр Безье изданию.

Несмотря на то что во Франции запрещена коррида, недавно в стране был принят закон, согласно которому бычьи бои могут проводиться в некоторых южных регионах, где эта традиция уже существует несколько столетий.

Ранее сообщалось, американского актера Джорджа Клуни обвиняли в лицемерии из-за его нежелания ездить в Бруней.