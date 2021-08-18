Звезда «Зачарованных» Алисса Милано попала в ДТП

Актриса из «Зачарованных» Алисса Милано попала в ДТП после того, как у ее сидевшего за рулем дяди, предположительно, случился сердечный приступ.

Как пишет TMZ, Милано сидела на переднем пассажирском сиденье, когда ее дядя потерял сознание.

Машина задела другой автомобиль, уехавший с места происшествия, но артистка не получила травм. С помощью одного из водителей проезжавших машин Милано смогла остановить и запарковать автомобиль дяди. Также она оказала родственнику первую помощь — сердечно-легочную реанимацию — до прибытия медиков. «Нужно всеми способами защищать наших близких. Вакцинируйтесь. Носите маски. Ставьте оружие на предохранитель. Научитесь делать сердечно-легочную реанимацию», — написала она в социальных сетях.

Ранее блогер и певица Карина Кросс рассказала, как едва не погибла в ДТП.