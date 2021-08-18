Экс-супруг Пелагеи признал отцовство в суде

Хоккеист Иван Телегин признал отцовство в отношении 5-летнего Марка, его сына от бывшей гражданской жены Евгении Ноур.

Телегин расстался с Ноур, когда та была беременна, и не записан в свидетельстве о рождении как «отец». Чтобы добиться официальных выплат, Евгения подала иск на установление отцовства, и он был удовлетворен. «Ответчик добровольно признал иск, а когда есть взаимное согласие сторон, в проведении ДНК-экспертизы нет необходимости», — пишет «СтарХит» со ссылкой на источник в Никулинском суде Москвы.

Кроме того, у Евгении не приняли иск, в котором она требовала с хоккеиста ежемесячную фиксированную сумму в размере 310 тыс. руб. Женщина обжаловала отказ, и в ближайшее время состоится очередное заседание по вопросу алиментов.

Своей дочери от Пелагеи, 4-летней Таисии, хоккеист по решению суда отдает 1/4 часть от своих доходов. Счетом, на который уходят деньги, Таисия сможет сама воспользоваться после наступления совершеннолетия. Сам спортсмен готовится к свадьбе с новой избранницей Марией Гончар.

В мае стало известно, что Пелагея отсудила у хоккеиста Телегина половину имущества.