Россияне увидят «Дюну» на месяц раньше

Российские зрители увидят фильм режиссера Дени Вильнева «Дюна» на месяц раньше, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Отечественные кинотеатры должны были начать показывать фильм 14 октября. Теперь премьерный показ «Дюны» состоится в России почти на месяц раньше — 16 сентября.

3 сентября пройдет мировая премьера экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта — она состоится на Венецианском кинофестивале.

Вильнев также планирует снять вторую часть фильма. Во второй части дилогии, основанной на романе Фрэнка Герберта, центральным персонажем станет женщина — представительница народа фрименов Чани в исполнении певицы и актрисы Зендеи.

Главный герой книг Герберта и центральный протагонист первого фильма Пол Атрейдес, который отправляется на населенную гигантскими чудовищами песчаную планету Арракис и которого играет Тимоти Шаламе, соответственно, отойдет в сиквеле на второй план.