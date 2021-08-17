Дочь рассказала о деменции у Лидии Федосеевой-Шукшиной

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в передаче «Судьба человека» рассказала о своей семье.

В частности, 52-летняя Шукшина поделилась переживаниями о матери, которой, по ее мнению, манипулирует последний муж, продюсер Бари Алибасов. «Он ее использует. Не было никаких отношений!» — оценила она заключенный в 2018 году брак.

Шукшина отметила, что ее отношения с Алибасовым напоминают войну. «Этот человек говорил мне: «Сдохни, тварь!», а мама после этого берет его за руку и уходит вместе с ним», — говорит Шукшина.

Более того, считает Ольга Шукшина, 82-летняя Лидия Николаевна страдает от галлюцинаций и провалов в памяти. «Это, не побоюсь этого слова, деменция», — сказала она.

Ранее сын Бари Алибасова объяснил, почему, на его взгляд, Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться с продюсером. По мнению Алибасова-младшего, Федосеева-Шукшина отложила развод из-за наследства. «Лида прекрасно понимала, что, если папа вдруг скончается, а риски такие были в прошлом году, она получит 25% от наследства в любом случае», — сказал он.