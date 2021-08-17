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Изгнанная из UFC женщина-боец судится с Холли Берри

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Mike Blake/Reuters

Женщина-боец Кэт Зингано судится с актрисой и режиссером Холли Берри, сообщает TMZ со ссылкой на текст иска.

В документе утверждается, что в июле 2019 года Берри предложила ей роль в своем фильме «Синяки» (англ. Bruised) и заявила, что Зингано прекрасно подходит для проекта.

Спортсменка уточнила, что Холли попросила ее не планировать спортивных мероприятий на время предполагаемых съемок. Тогда же она получила запрос на крупный бой от спортивной организации UFC, с которой у Зингано тогда был контракт.

Берри, согласно документу, попросила Зингано отклонить запрос, сославшись на сложности со страховой компанией. От боя спортсменка отказалась, и UFC разорвала с ней контракт. После этого Холли Берри отказала ей в роли, потому что ей нужна была именно боец UFC.

Сейчас Кэт Зингано сотрудничает с другой американской спортивной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам — Bellator. По ее словам, Холли Берри оборвала с ней все контакты. Зингано хочет возмещения ущерба, размер которого не указывается.

Ранее актер Джерард Батлер заявил, что ему не доплатили 10 млн долларов и подал в суд.

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