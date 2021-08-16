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Надежда Бабкина отменила восемь концертов из-за коронавируса

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РИА «Новости»

В Курганской области из-за эпидемиологических ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, отменен фестиваль-марафон «Песни России» с участием певицы Надежды Бабкиной.

Об этом говорится в официальной группе «Надежда Бабкина и театр «Русская песня» во «ВКонтакте». «По не зависящим от нас причинам администрацией региона было принято решение об отмене мероприятий. Нам жаль, что долгожданная встреча с ценителями народной музыки и коллективами, подавшими заявку на участие в фестивале-марафоне, не состоится в этом году. Но мы все с оптимизмом смотрим в завтрашний день и надеемся на будущие встречи!» — написали представители коллектива.

Концерты должны были состояться с 21 по 29 августа в Кургане, Катайске, Далматово, Шумихе, Шадринске, Белозерском, Мокроусово и Лебяжьем, вход на них был свободным. В серии концертов должны были принять участие местные творческие коллективы и исполнители.

Ранее сообщалось, что артиста ансамбля Бабкиной задержали на репетиции за оборот оружия.

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