Центральным персонажем сиквела «Дюны» станет женщина

Дени Вильнев сменит главного героя в продолжении фильма «Дюна» Дени Вильнева, сообщает Il Venerdì di Repubblica.

Во второй части дилогии, основанной на романе Фрэнка Герберта, центральным персонажем станет женщина — представительница народа фрименов Чани в исполнении певицы и актрисы Зендеи.

Главный герой книг Герберта и центральный протагонист первого фильма Пол Атрейдес, который отправляется на населенную гигантскими чудовищами песчаную планету Арракис и которого играет Тимоти Шаламе, соответственно, отойдет в сиквеле на второй план.

В книгах Чани является второстепенной героиней.

Первая часть «Дюны» выйдет в России 14 октября. Основной трейлер картины был опубликован в конце июля. Изначально премьера должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

«Дюна» выходила на экраны дважды. Первая экранизация вышла в 1984 году, ее снял режиссер Дэвид Линч. В 2000 году вышел мини-сериал по «Дюне».