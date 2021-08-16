Лобода впервые за шесть лет запела по-украински

Певица Светлана Лобода впервые за шесть лет записала песню на украинском языке, сообщает mk.ru.

Украинская артистка представила композицию накануне своего концерта в Одессе. Новая песня называется называется Indie Rock (Vogue), есть версия песни на русском языке. По словам самой Лободы, она давно хотела спеть на украинском, но не могла подобрать подходящий материал.

Предыдущая песня Лободы на украинском языке «Облиш» («Оставь») была записана в 2015 году.

Новую песню написали украинцы Александр Хорошковатый и Юрий Андрийченко, клип на композицию снял режиссер Инди Хайт, который родился в Азербайджане, вырос в Киеве, а сейчас живет в Израиле и работает в разных странах.

О премьере новой песне Лобода заявила 12 августа.