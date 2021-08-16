Элайджа Вуд недоволен съемками нового «Властелина колец» в Великобритании

Актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец» в своем аккаунте в Twitter негативно отреагировал на сообщение о том, что новый сериал по сюжету Джона Рональда Толкина будет снят в Великобритании.

В отличие от оригинальной трилогии, телесериал «Властелин колец», создаваемый компанией Amazon Prime Video, планируется снимать не в Новой Зеландии. Новость об этом американский актер прокомментировал с помощью эмоджи «рука-лицо».

Фанаты известной фэнтези-трилогии, а также правительство Новой Зеландии и профсоюз новозеландских актеров Equity NZ тоже остались недовольны решением технологической компании перенести место съемок в Великобританию.

Ранее сообщалось, что премьера телесериала назначена на 2 сентября 2022 года.