Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix

Автор детективных романов Татьяна Устинова пишет сценарий для сериала Netflix. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, что сотрудничество со стриминговым гигантом находится «в начальной стадии».

«Пока что мы только примеряемся и готовимся, — поделилась Устинова. — В связи с тем, что проект довольно масштабный, думаю, рассказать о нем подробнее получится не раньше следующего года. Я там сценарист, а Тимур Бекмамбетов — режиссер».

Писательница также отметила, что уровень современных российских сериалов растет, но «не дотягивает до британских». По ее мнению, наиболее удачными отечественными сериалами последних лет стали «Метод», «Новенький» и «Содержанки».

«Постепенно наше кино становится лучше. Именно кино: мне кажется, что это многосерийное кино, которое ошибочно называется сериалами. И это, в принципе, будущее кинематографа. На эту мысль меня навел Павел Семенович Лунгин», — поделилась Устинова.

Согласно пресс-службе издательства «Эксмо», Татьяна Устинова — самый популярный российский автор в жанре «современный детективный роман». Она является наиболее медийным и экранизируемым автором детективов в России. В июле Устинова выпустила роман «Девчонки, я приехал!», события которого разворачиваются в 1950-х годах на фоне строительства первого в мире судна с ядерной силовой установкой — атомного ледокола «Ленин».

Полное интервью с Устиновой читайте на «Газете.Ru» с 14 августа.