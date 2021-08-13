В сети нашли пародию на Netflix с вымышленными фильмами

Дизайнер Линн Фишер из США создала сайт-пародию на стриминговый сервис Netflix — Nestflix.

Nestflix — это картотека вымышленных фильмов, которые в разное время появлялись в кинокартинах или мультфильмах. Всего в каталоге более 400 вымышленных лент. На сайте работает поиск, к каждому фильму добавлено от одного до нескольких скриншотов.

В частности, в библиотеке можно найти сиквел «Титаника» из «Гриффинов» и гангстерский боевик «Ангелы с грязными душами» из комедии «Один дома».

Фильмы собраны по жанрам, к ним добавлены синопсисы. Самих фильмов в картотеке нет.

В 2020 году незадолго до премьеры продолжения фильма «Борат» в Twitter появился фейковый аккаунт правительства Казахстана с видеороликом, озвученным героем Саши Барона Коэна. Перед дебатами кандидатов в президенты США на фейковой странице правительства Казахстана было опубликовано видео с поздравлением действующего главы государства Дональда Трампа с победой в дебатах.