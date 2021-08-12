Актер из сериала «Татьянин день» рассказал о тяжелой болезни

Актер Вадим Колганов рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о наличии у него одной из форм эпилепсии.

Он признался, что впервые столкнулся с проявлением тяжелой болезни в армии. «Однажды в армии с утра была дана команда «Подъем». Я услышал ее, но не мог встать, завести свой организм. Мне казалось, будто я в какой-то коробке», — цитирует артиста РИА «Новости».

Как правило, по словам Колганова, болезнь проявляется во время стресса. С возрастом болезнь стала проявляться реже, чем в молодости.

Актер сыграл в сериалах «Татьянин день» (2007) и «Десантура» (2009).

Ранее другой актер из «Татьяниного дня» Артем Артемьев пожаловался на попытку отравления. «Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов… Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие», — рассказал актер. При этом он отказался рассказывать, кто и почему мог покушаться на его жизнь, объясняя это тем, что это «история не для телевидения».