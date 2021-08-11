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На Александра Невзорова напал православный активист

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Православный активист напал на телеведущего Александра Невзорова. Журналист получил сильную пощечину якобы за оскорбление чувств верующих, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел после эфира на радио во время автограф-сессии.

Как сообщается, к Невзорову подошел бритый мужчина и ударил его по лицу. После этого нападавший потребовал от журналиста прекратить «оскорблять чувства верующих и православную веру». Агрессора тут же схватила охрана, а затем увела его.

Сам Невзоров после инцидента похвалил активиста за его выдержку, отметив, что все это время тот стоял и выжидал момент, чтобы напасть на него.

Ранее Невзоров, говоря о фильме «Зоя», назвал казненную партизанку Зою Космодемьянскую «исполняющим преступный приказ фанатиком». После этого Российское военно-историческое общество обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на то, что мнение Невзорова было высказано в «уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики» и направлено «на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах».

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