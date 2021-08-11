Владимира Стеклова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Народного артиста России Владимира Стеклова выписали из больницы после курса лечения от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Московского современного художественного театра Руслана Банковского.

Банковский отметил, что 73-летний Стеклов чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали ему находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. При этом он уже готовится к новым гастролям. «Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра (МСХТ), а именно показ спектакля «Анна Каренина», для наших соотечественников в ДНР и ЛНР в преддверии выборов в Госдуму Российской Федерации», — сказал директор театра.

О госпитализации артиста с коронавирусом стало известно 29 июля. Супругу и трехлетнюю дочь Стеклова госпитализировали 5 августа.

Владимир Стеклов активно снимается с 1980-х, снимался в фильмах «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!» и. т. д. В 2022 году на экраны выходит фильм «Начать сначала» о школьной регбийной команде, одну из главных ролей в котором играет Стеклов.