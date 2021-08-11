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Владимира Стеклова выписали из больницы после лечения от COVID-19

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народного артиста России Владимира Стеклова выписали из больницы после курса лечения от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Московского современного художественного театра Руслана Банковского.

Банковский отметил, что 73-летний Стеклов чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали ему находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. При этом он уже готовится к новым гастролям. «Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра (МСХТ), а именно показ спектакля «Анна Каренина», для наших соотечественников в ДНР и ЛНР в преддверии выборов в Госдуму Российской Федерации», — сказал директор театра.

О госпитализации артиста с коронавирусом стало известно 29 июля. Супругу и трехлетнюю дочь Стеклова госпитализировали 5 августа.

Владимир Стеклов активно снимается с 1980-х, снимался в фильмах «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!» и. т. д. В 2022 году на экраны выходит фильм «Начать сначала» о школьной регбийной команде, одну из главных ролей в котором играет Стеклов.

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