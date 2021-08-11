Акива Гольдсмит, 59-летний сценарист, участвовавший в создании кинокартины о жизни в постапокалиптическом мире после глобальной пандемии, прокомментировал слухи, которые идут вокруг его творчества, сообщает «Би-Би-Си».

За несколько недель до этих событий в американских СМИ активно обсуждался магазин верхней одежды в Бронксе, где сотрудники отказывались прививаться, ссылаясь на фильм «Я-легенда».

«О Боже! Это — фильм. Я все выдумал. Это — неправда», — ответил сценарист конспирологам в комментариях в Twitter.

Фильм, сюжет которого основан на книге 1954 года, описывает мир после ужасающих последствий неудавшегося генетического эксперимента по лечению рака с помощью вируса кори, из-за чего инфекционный агент становится чрезвычайно сильным. Из-за пандемии погибает 99% населения планеты, а остальные — превращаются в зомби-каннибалов, пожирающие тех, кто еще не затронут болезнью.

Ранее сообщалось, что американский кинорежиссер Стивен Содерберг снимет сиквел фильма «Заражение».