«Безумное кино для взрослых» выйдет в российский прокат после цензуры

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение цензурированной версии фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» румынского режиссера Раду Жуде, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Capella Film.

Фильму-победителю Берлинале-2021 также изменили название: в российских кинотеатрах он будет выпущен как «Безумное кино для взрослых». «Минкультуры выдало прокатное удостоверение, но это режиссерская версия, цензурированная режиссером, с использованием черных плашек-квадратов на порно-сценах», — уточнили в ведомстве.

По сюжету сатирической картины, работа учительницы истории в престижной школе оказывается под угрозой после того, как в интернет сливают интимное видео с ее участием.

Артисты в кадре носят маски, поскольку кино снимали в период пандемии.

Минкультуры уже отказывало в выдаче прокатного удостоверения этому фильму в июне, поскольку содержание ленты не соответствовало российскому законодательству.

Фильм получил «Золотого медведя» Берлинале в 2021 году. Раду Жуде в 2015 году уже становился лауреатом Берлинского кинофестиваля: он получил «Серебряного медведя» за режиссуру фильма «Браво!».