Погибла дрессировщица Талина Херц

Дрессировщица Талина Херц погибла в Подмосковье, ей было 41 год, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что супружеская пара попала под электричку в Подмосковье в районе станции Храпуново. По предварительным данным, мужчина и женщина переходили пути в неустановленном месте. Позже выяснилось, что погибшие — Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков.

По данным СМИ, артистка стала жить в Подмосковье во время пандемии коронавируса, но периодически выбиралась на работу в Москву.

Херц была потомственной артисткой цирка — ее дедушка Всеволод был силовым жонглером и борцом, выступал на чемпионатах с атлетом Иваном Поддубным. Дети и внуки артиста стали лауреатами конкурсов циркового искусства. Дочь Наталья Херц скончалась в 2019 году, она была гимнасткой, выполняла номера с экзотическими животными.