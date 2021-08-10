Друг рассказал о плохом самочувствии находящегося в СИЗО Хованского

Рэпер и создатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) рассказал «Газете.Ru», что блогер Юрий Хованский плохо себя чувствует под стражей и хочет вернуться домой. Со своим другом Тимарцев сейчас общается с помощью писем.

«Он себя чувствует не очень хорошо в заключении. Хочет вернуться домой. Хованский грустит. У него нет книг, и передать ему их нельзя. Только письма осталось писать и смотреть государственный телеканал», — сообщил Ресторатор.

Против Хованского возбуждено уголовное дело по статье 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По ней блогеру грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте на Дубровке, исполненная Хованским на одном из давних стримов. В настоящий момент он находится под арестом.

10 августа стало известно, что блогера включили в перечень террористов и экстремистов.