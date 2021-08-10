Суд отказался отстранять отца Бритни Спирс от контроля над ее недвижимостью

В США суд решил отказаться от незамедлительного рассмотрения вопроса контроля отца певицы Бритни Спирс над ее недвижимостью, включая поместье артистки, передает телеканал NBC News.

По информации канала, адвокат исполнительницы Мэтью Розенгарт попросил суд либо немедленно назначить слушание, либо приостановить полномочия Джейми Спирса до тех пор, пока оно не будет проведено.

По словам защитника, пока отец поп-звезды контролирует поместье, ей ежедневно наносится эмоциональный, психологический и финансовый вред.

Розенгарт также заявил суду, что отстранение Джейми Спирса от контроля над недвижимостью его дочери «имеет решающее значение для благополучия его клиента». Он заверил, что такой шаг даст ход расследованию, как отец певицы использует ее деньги.

Ходатайство об отстранении Джейми Спирса от контроля над недвижимостью звезды будет рассмотрено 29 сентября в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс хотел снова отправить ее в психиатрическую больницу.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.