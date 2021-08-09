Режиссер «Летучего корабля» оценил теорию Екатерины Шульман о заимствованной сцене в «Аладдине»

Режиссер-мультипликатор, снявший мультфильм «Летучий корабль», Гарри Бардин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предположение политолога Екатерины Шульман о том, что режиссеры мультфильма «Аладдин» студии Disney (1992 г.) заимствовали из «Летучего корабля» (1979 г.) одну из сцен.

Так, комментируя наблюдение Шульман о том, что сцена со спасением Аладдина Джинном очень напоминает эпизод со спасением трубочиста Вани водяным, Бардин отметил, что не запоминает конкретные случаи плагиата и предпочитает не обращать внимание на заимствования.

«Я не запоминал [конкретные случаи плагиата моего творчества], и зла не держу. Я бы не заморачивался, потому что плохое не воруют. Если я вижу в каких-то мультфильмах «цитаты» из моего творчества, к этому спокойно отношусь, значит, было что воровать», — сказал режиссер.

Ранее, рассуждая о современных тенденциях в области мультипликационного кинематографа, политолог Екатерина Шульман обратила внимание на схожесть сюжетов в «Летучем корабле» и «Аладдине».

«Есть у меня конспирологическая версия, что Джин в диснеевском «Алладине» — это Водяной из «Летучего корабля». Вы когда будете пересматривать, обратите внимание. В обоих мультфильмах есть сцена, где герой тонет в водоеме, куда его сбрасывает отрицательный персонаж в момент, когда герой, казалось бы, уже всех победил и добился любви принцессы. Герой перед этим летает на волшебном предмете (ковре у Диснея, корабле — в советском мультике), а из воды его извлекает дружественное толстое синее существо каплеобразной формы. Эти сцены в обоих мультфильмах абсолютно идентичны. Вот вам мое персональное открытие в мире мультипликации», — написала она в своем telegram-канале, сопроводив это сообщение кадрами похожих сцен из «Летучего корабля» и «Аладдина».