Произведения Алексиевич и Солженицына убрали из школьной программы в Белоруссии

Учитель русского языка и литературы из Белоруссии Сергей Дубелевич заявил, что из школьной программы для 11 класса убрали произведение Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Об этом он сообщил в своем Facebook.

По данным портала «Zerkalo», из программы также исчезли произведения Светланы Алексиевич. До этого книги Нобелевского лауреата находились в списке для одиннадцатиклассников в разделе «чтение на выбор».

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич высшую государственную награду ФРГ. Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» Алексиевич получила на торжественной церемонии в Берлине.

Писательница поблагодарила Штайнмайера и сказала, что сейчас пишет книгу о «белорусской революции, белорусских людях» и «об опасностях, которые хранятся в каждом человеке».