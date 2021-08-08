Максакова объяснила увольнение Волочковой из Большого театра

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Максакова отметила, что Волочкову уволили из-за обиды влиятельного мужчины, который домогался балерины. По словам певицы, поклонник обиделся на многочисленные отказы Волочковой. Увольнением он решил отомстить балерине.

«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», — подчеркнула Максакова.

Ранее Волочкова подала иск против руководства Большого театра.

Волочкова заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили из театра, при этом ей не выплачивают положенную пенсию. При этом танцовщица подчеркнула, что судиться с театром она хочет не из-за денег, а для защиты чести и достоинства.