«Труппа Андреева будет зачищена»: актриса — об увольнениях в Театре Ермоловой

Актриса Театра им. Ермоловой Анна Скварник в беседе с mk.ru заявила, что в учреждении культуры была нарушена процедура сокращения кадров.

Она указала на то, что артистов сокращают как незанятых. «Но ведь наша занятость зависит от директора и художественного руководителя. У нас у всех высокая квалификация, но нас сначала нигде не занимали, а потом решили сократить. Кому-то работы не предлагалось вообще. Кто-то был выведен из спектаклей в течение этого года. Вместо этих артистов ввели студентов, которые будут выпускаться у Олега Евгеньевича Меньшикова, нашего художественного руководителя», — поделилась Скварник.

Актриса также отметила, что с приходом в 2012 году в театр Меньшикова сильно поменялся репертуар, и часть артистов оказались незадействованными, после чего некоторые ушли из театра. «До этого были уволены режиссеры. Кто сам «сломался» и написал заявление. Кого-то поймали на вопросах трудовой дисциплины. Кого-то уволили по сокращению», — говорит Скварник. «Вся труппа Андреева будет зачищена», — говорит Скварник, имея в виду актеров, набранных предыдущим худруком Владимиром Андреевым, скончавшимся в 2020 году.

Ранее в Театре имени Ермоловой объяснили кадровые изменения после сообщений о массовом увольнении актеров.