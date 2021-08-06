Ведущий «Время покажет» отказался извиняться перед трансгендерной спортсменкой за пародию

Журналист Анатолий Кузичев не будет извиняться перед трансгендерной штангисткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которую он спародировал в эфире передачи «Время покажет». Об этом ведущий заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

«За шутки я никогда не извиняюсь. Я считаю, что это просто смех, насмешка — и в этом нет ничего предосудительного. У меня с МОК (Международный олимпийский комитет) никаких отношений нет, я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждал, присяги МОК не давал. Поэтому от него я никаких санкций не ожидаю», — сказал Кузичев.

5 августа МОК потребовал объяснений от «России 1» и Первого канала из-за оскорблений ряда ЛГБТК-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио. В комитете подчеркнули, что выступают против дискриминации.

В одном из недавних выпусков программы «Время покажет» ведущий Анатолий Кузичев назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить». Сам он надел парик с косичками, изображая первую трансгендерную спортсменку в истории Олимпийских игр — тяжелоатлетку Лорел Хаббард.