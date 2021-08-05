Актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни

Старейшая петербургская актриса народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла в четверг на 100-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

«Галина Петровна скончалась сегодня вечером, не дожив двух недель до своего 100-летия. Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад», — рассказал художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 году в Санкт-Петербурге.

Среди наград Галины Короткевич - премия правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2009).

О дате похорон будет объявлено дополнительно.

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