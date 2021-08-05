Мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года

MTV Entertainment Studios объявило о соглашении с создателями мультсериала South Park («Южный парк») Треем Паркером и Мэттом Стоуном, которое предполагает продление шоу до 30-ого сезона. Об этом сообщается на официальном сайте South Park.

«Мэтт и Трей - творческие люди мирового уровня. Они блестяще используют свой возмутительный юмор, чтобы искоренить абсурдность нашей культуры, и мы рады расширять и углублять наши давние отношения с ними, чтобы способствовать развитию Paramount + и Comedy Central», — рассказал Генеральный директор MTV Entertainment Крис Маккарти.

Соглашение предполагает, что кроме новых сезонов, которые выйдут на Comedy Central, шоу обзаведется 14 полнометражными фильмами. Первый из них выйдет до конца 2021 года на стриминговом сервисе Paramount +.

Кроме прочего, планируется выпустить видеоигру по мотивам мультфильма и документальный фильм.

Раннее стало известно, что стриминговый сервис Netflix создаст сериал «Покемоны» в стиле фильма «Детектив Пикачу».