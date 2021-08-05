Названа сумма многомиллионного ущерба, нанесенного семье Баталовых мошенниками

Правоохранители назвали сумму ущерба, нанесенного мошенниками семье актера Алексея Баталова.

Как пишет 5tv.ru, вдова и дочь популярного артиста обманным путем лишились доли в мастерской, крупной денежной суммы, а также нескольких квартир. Хищение имущества было оценено в 35 млн руб.

Принимавший участие в афере нотариус Дмитрий Бублий задержан.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 88 лет.

Разбирательства с наследством Алексея Баталова начались в октябре 2019 года. После были задержаны артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Дрожжина утверждала, что доверенность на управление имуществом хотели оформить и сам Баталов, и его вдова Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена в заблуждение при подписании документов.

В отношении нотариуса следователи возбудили уголовное дело по статьям «Пособничество в совершении мошенничества» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

В январе 2021 года квартиры и мастерскую Баталова арестовали.