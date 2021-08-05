Netflix вводит обязательную вакцинацию для офисных сотрудников

Сотрудников стримингового сервиса Netflix, которые работают в офисе, должны будут вакцинироваться от коронавирусной инфекции, пишет Variety.

По данным издания, все посетители офисов компании будут должны предъявить подтверждение о прохождении вакцинации.

Как сообщается, распространение «дельта»-штамма коронавируса заставило руководство сервиса изменить планы по выводу сотрудников с удаленки. Дистанционный режим работы по желанию будет действовать и дальше.

Ранее в июле Netflix стала первой голливудской студией, обязавшей актеров и ряд других сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса из-за распространения «дельта»-штамма COVID-19. Привиться должны актеры, снимающиеся в проектах студии, а также работники компании, которые находятся в непосредственной близости от артистов. При этом допускаются исключения по медицинским, религиозным или возрастным причинам.