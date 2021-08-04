Главврач больницы в Коммунарке похвалил медиков, которые лечат МакSим

Главный врач «коронавирусной» больницы в Коммунарке, кандидат медицинских наук Денис Проценко похвалил медиков, которые лечат госпитализированную с пневмонией певицу МакSим.

Проценко уточнил, что хорошо знаком с этими специалистами. «Крутые коллеги, я знаю, кто ее лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — цитирует Проценко kp.ru.

38-летняя певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой оставалось тяжелым, хотя периодически певицу выводили из медикаментозного сна. О том, что артистке стало лучше, стало известно 31 июля.

Накануне стало известно, МакSим пришла в себя после полутора месяцев в искусственной коме. Ее представительница Яна Богушевская рассказала «Газете.Ru», что артистка дышит самостоятельно — и самое страшное в ее лечении осталось позади. Динамику ее состояния врачи считают положительной, легкие восстанавливаются после пневмонии. Однако известно, что ей запретили ходить.