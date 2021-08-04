Netflix снимет документалку о первом гражданском полете в космос

Стриминговый сервис Netflix заявил о съемках документального фильма о гражданских лицах на земной орбите.

Полет капсулы SpaceX будет проходить под управлением 38-летнего миллиардера Джареда Айзекмена и проводиться в поддержку центра исследования детских заболеваний.

Это будет первый рейс на космическую орбиту на летательном аппарате, на котором будут только гражданские лица. Члены экипажа проведут на земной орбите три дня, а Netflix будет показывать их историю практически в прямом эфире.

На борту также будут ученая-геолог Шон Проктор, ветеран американских ВВС Кристофер Семброски и пережившая рак сотрудница Детской исследовательской больницы Хейли Арсено.

Предположительно, капсула поднимется на большую высоту, чем Международная космическая станция, пишет Sky News.

Премьера первых двух из пяти частей проекта «Отсчет» состоится 6 сентября

Ранее сообщалось, что в съемках первого частично снятого в космосе художественного фильма могут принять участие Владимир Машков и Татьяна Догилева.