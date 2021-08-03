Голливудская актриса Дженнифер Энистон пошутила о самом долгом «перерыве с Россом Геллером», персонажем сериала «Друзья». Об этом актриса рассказала в интервью InStyle журналистке Лоре Браун.

В популярном ситкоме роль Росса исполнял актер Дэвид Швиммер.

У Энистон спросили, почему она не снималась вместе с Швиммером, при этом регулярно встречаясь с другими коллегами по «Друзьям». Речь о Лизе Кудроу и Кортни Кокс, живущих в Лос-Анджелесе.

«Швиммер? Вы можете называть его Россом. Он живет в Нью-Йорке», — ответила Энистон.

Браун предположила, что у персонажей из сериала, сыгранных Энистон и Швиммером, все еще перерыв друг от друга.

«Да, все еще. Это самый длинный перерыв», — сказала Энистон.

Также журналистка попыталась узнать, есть ли у Энистон какие-то совместные с Швиммером моменты, не снятые на камеру.

«Мы пытались, но у нас не было шанса», — отреагировала артистка, исполнявшая роль Рэйчел Грин.

На протяжении 10 сезонов Росс и Рэйчел много раз ссорились и мирились, расходились и сходились. Росс встречался со многими девушками, которых всегда сравнивал с Рэйчел. Даже во время своей свадьбы (он женился на очередной своей возлюбленной) он назвал у алтаря имя Рэйчел, чем очень расстроил свою невесту.

В дальнейшем у Росса и Рэйчел рождается ребенок. Они снова сходятся, но вскоре снова расходятся. Когда Рэйчел должна была улететь во Францию на новую работу, Росс признается ей в любви. Но уже поздно, так как билет на самолет куплен. Рэйчел улетает, но неожиданно она появляется на квартире Росса. Пара начинает все сначала.

До этого Дженнифер Энистон внезапно встала на сторону Росса, подтвердив «перерыв» в их отношениях с Рэйчел, а также признав взаимную с Дэвидом Швиммером влюбленность во время съемок первых сезонов «Друзей».

Ранее звезды «Друзей» пообещали, что больше не воссоединятся на экране.